«Инфляция и увеличение госдолга»: Экономист о росте зарплат на Украине

Киев, , 08:50 — REGNUM Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак усомнился в том, что по Украине средняя зарплата составляет 9141 грн (около 340 долл), о чем ранее заявили в правительстве. Об этом эксперт сказал 31 июля в эфире телеканала NewsONE.

«Для меня большая загадка, как у нас в последнее время считается средняя зарплата? Для того, чтобы средняя зарплата по стране была девять с лишним тысяч, это значит, что минимум треть страны должна иметь зарплату в районе 15 тыс. грн. Тогда учитывая минимальную 4,2 тыс. грн (156 долл) у нас выйдет средняя зарплата приблизительно 9 тыс. грн. Для меня очень большая загадка, какими статистическими манипуляциями достигается такой средний показатель средней зарплаты по стране?», — сказал Новак.

Он считает, что на самом деле рост зарплат на Украине приводит к инфляции и увеличению госдолга.

«Традиционно Киев, Киевская область и промышленные регионы всегда имели наивысший уровень доходов… За прошлый год у нас 2,5% роста ВВП. За первое полугодие этого года рост около 3%. Если бы зарплата росла на 3−5%, тогда можно было бы говорить, что это рост от экономического роста. Когда она (зарплата) растет в темпах 25−30%, это уже не экономический рост, это инфляционный эффект и увеличение госдолга. Из этих двух источников правительство подгоняет показатель по зарплате», — рассказал экономист.

Новак также прогнозирует, что в 2019 году, накануне президентских и парламентских выборов, власти традиционно поднимут зарплаты бюджетников и пенсии.

«Любая власть, как правило, за два-три месяца перед выборами дает социальные подачки. Потом они бьют бумерангом в виде инфляции и девальвации гривны. Думаю, что и сегодня перед выборами будет несколько социальных, сладких пряников», — подытожил глава Комитета экономистов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля пресс-служба Минэкономразвития и торговли Украины проинформировала, что в июне в стране средняя номинальная заработная плата составила 9141 грн (около 340 долл). Ведомство подчеркивает, что это в 2,5 раза больше «минималки» и на 24,2% больше прошлогодних показателей июня.

«Самая высокая средняя заработная плата по регионам в июне: Донецкая область (часть региона, которая под контролем Украины) — 9774 грн, Киевская область — 9481 грн, Днепропетровская область — 9065 грн… Статистика свидетельствует, что больше всего в Украине платят работникам фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также в сферах IT и телекоммуникаций», — отметили в ведомстве.