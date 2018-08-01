Среда, 1 Августа 2018 года
08:56:52 МСК

«Донской табак» купила японская Japan Tobacco Group

Экономика

Таким образом, японский производитель планирует увеличить долю присутствия на российском рынке до 40%

Токио, 1 августа 2018, 08:34 — REGNUM  Японская корпорация-производитель табачных изделий Japan Tobacco закрыла сделку по приобретению российской табачной компании «Донской табак». Об этом сообщает 1 августа пресс-служба японского предприятия.

Отмечается, что приобретение компании «Донской табак» «позволит Japan Tobacco Group пополнить свой товарный портфель». Кроме того, японская корпорация с помощью покупки российской компании расширяют свою дистрибьюторскую сеть. Japan Tobacco таким образом планирует увеличить долю присутствия на российском рынке примерно до 40%.

Напомним, Japan Tobacco Inc. — один из ведущих мировых производителей табачных изделий, работающий более чем в 130 странах мира. Корпорация производит и продает одни из самых известных в мире торговых марок сигарет, такие как Winston, Camel и другие.

Читайте также: В МИД Белоруссии прошли переговоры с делегацией компании Japan Tobacco Inc

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Табачная промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить