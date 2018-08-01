«Донской табак» купила японская Japan Tobacco Group

Токио, , 08:34 — REGNUM Японская корпорация-производитель табачных изделий Japan Tobacco закрыла сделку по приобретению российской табачной компании «Донской табак». Об этом сообщает 1 августа пресс-служба японского предприятия.

Отмечается, что приобретение компании «Донской табак» «позволит Japan Tobacco Group пополнить свой товарный портфель». Кроме того, японская корпорация с помощью покупки российской компании расширяют свою дистрибьюторскую сеть. Japan Tobacco таким образом планирует увеличить долю присутствия на российском рынке примерно до 40%.

Напомним, Japan Tobacco Inc. — один из ведущих мировых производителей табачных изделий, работающий более чем в 130 странах мира. Корпорация производит и продает одни из самых известных в мире торговых марок сигарет, такие как Winston, Camel и другие.

Читайте также: В МИД Белоруссии прошли переговоры с делегацией компании Japan Tobacco Inc