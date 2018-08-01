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Собранные на Южном Урале штрафы отправят в дорожный фонд

Экономика

Структура получит дополнительно порядка 1 млрд рублей в год

Челябинск, 1 августа 2018, 08:34 — REGNUM  В Челябинской области дорожный фонд получит дополнительно и ежегодно порядка 1 млрд рублей. Депутаты областного Заксобрания постановили направить в него средства от собираемых на территории области штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Пойти на такой шаг депутаты смогли после изменения федерального законодательства, позволившего такие действия. Средства от штрафов будут поступать в дорожный фонд с 1 января 2019 года. Сейчас они уходят в областной бюджет.

Отметим, на 2018 год областной дорфонд был утверждён в размере 12,8 млрд рублей.

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Нарушения Правил дорожного движения
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