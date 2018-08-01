«Ничего критичного в повышении пенсионного возраста нет»

Южно-Сахалинск, , 08:32 — REGNUM Пенсионный возраст в России давно надо было повысить. Большинство людей, которые вышли на пенсию, продолжают достаточно длительное время после выхода не пенсию работать. Все страны давно повысили пенсионный возраст. Ничего критичного в этом нет. Если люди хотят жить достойно на пенсию, значит, нужно, чтобы пенсионный возраст был как можно дольше. 63−65 лет — это нормально, заявила корреспонденту ИА REGNUM первый вице-мэр г. Южно-Сахалинска Наталья Куприна.

«Когда был введен пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, тогда были другие условия труда — люди работали семь дней в неделю и продолжительность рабочего дня была не восемь часов, как сейчас. За это время государство дало много социальных льгот — уменьшение продолжительности рабочего дня, увеличение отпусков. Такой продолжительности отпусков, которые есть в северных районах России и на Дальнем Востоке (это более 60 дней), ни в одной стране мира нет», — подчеркнула эксперт.

Стоит отметить, что сейчас в России очень большое количество молодых пенсионеров, которые получают пенсию в 35 лет (в частности, военные, работники правоохранительных органов) за счет государства и продолжают работать — это неправильно. Кроме того, пока человек работает, он считает себя еще молодым, а статус пенсионера уже больно ударяет, люди начинают ощущать себя старыми.

«Жители соседних с Россией стран работают гораздо больше, уходят на пенсию гораздо позднее, отпуска у них также существенно меньше, чем в России. При этом все довольны, всех устраивает уровень жизни, при достижении пенсионного возраста они получают достойную пенсию. Чтобы пенсионеры в России так же, как и в других странах, жили хорошо, нужно обязательно повышать пенсионный возраст», — высказала свое мнение Куприна.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»