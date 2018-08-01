Оценка греческого долга МВФ излишне пессимистична — представитель Греции

Афины , , 08:18 — REGNUM Оценка экспертами Международного валютного фонда (МВФ) устойчивости греческого внешнего долга является чересчур пессимистичной, считает представитель Греции в совете директоров МВФ Михалис Псалидопулос. Об этом сообщает агентство AMNA.

По словам греческого представителя, в опубликованном ранее докладе МВФ больше внимания уделяется недочётам и слабым местам греческой экономики, и недооценивается влияние проведённых в стране за последние три года экономических реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня международное рейтинговое агентство Standard and Poor's повысило кредитный рейтинг Греции с уровня «B» до «B+», прогноз по рейтингу — «позитивный».

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