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В Минтрансе нашли 1,2 млрд рублей на реконструкцию региональных аэродромов

Экономика

Средства были сэкономлены при строительстве в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 1 августа 2018, 08:13 — REGNUM  Реконструкцию аэродромов Норильска и Челябинска можно провести за счет сэкономленных 1,2 млрд рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево», передает «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Ранее указанные средства планировалось потратить на переустройство Перепечинского шоссе в Подмосковье, искусственные покрытия и другие проекты по благоустройству, однако в правительстве обратили внимание на необходимость реконструкции региональных аэродромов.

Так, проект поправок в государственную программу «Развитие транспортной системы» предусматривает необходимость ускорения финансирования реконструкции аэропорта Норильска и исполнение решений о подготовке объектов инфраструктуры Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Предполагается, что на реконструкцию аэропортного комплекса в Норильске будет выделено более 1,056 млрд рублей. Еще 143,98 млн рублей будет потрачено на проведение работ в норильском аэропорту Алыкель. При условии своевременного финансирования работы в Норильске могут завершиться уже в 2018 году.

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Строительство и состояние аэропортов
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