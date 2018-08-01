Правительство и Нацбанк Украины обвинили в искусственной девальвации гривны

Киев, , 08:12 — REGNUM Правительство Украины и Национальный банк планируют искусственно обесценить национальную валюту до 30 грн за доллар. Власти проводят искусственную девальвацию в интересах экспортеров, а также для наполнения бюджета налогами. Об этом 31 июля в эфире телеканала NewsONE заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Напомним, за последнюю неделю на Украине официальный курс доллара США вырос с 26,45 грн до 26,76 грн. Наличный доллар подорожал почти на 50 копеек — до 26,96 грн.

«У нас происходит искусственная девальвация. В госбюджете на 2018 год курс заложен среднегодовой курс на уровне 29,3 грн за доллар. Очевидно, что правительство вместе с НБУ системно и планомерно взяли курс на то, чтобы к концу года довести курс как минимум к 30 грн», — сказал Новак.

Он сообщил, что в девальвации гривны заинтересованы как правительство Гройсмана, так и финансово-промышленные группы.

«Правительству удобно выполнять и перевыполнять бюджет за счет инфляционного эффекта… С другой стороны, еще удовлетворяются аппетиты знаменитых наших экспортеров, они же главные в нашей стране финансово-промышленные группы. Они же главные политические группы. Они девальвируют гривну, потому что для экспортеров, чем дороже иностранная валюта, тем лучше валютная выручка. Уже более двух лет как у нас нет экономических оснований и причин для девальвации. Но она, как мы видим, продолжается», — добавил Новак.

Напомним, что Нацбанк Украины в официальном заявлении назвал четыре главные причины подорожания доллара, внезапно начавшегося еще на прошлой неделе. Регулятор ссылается на вывод иностранцами средств, полученных от украинского минфина (с начала июля портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн); активное перечисление компаниями, работающими на Украине, дивидендов за границу; значительные объемы возмещений Госказначейством НДС в конце этого месяца (ранее эксперты оценивали объемы таких выплат в 6−7 млрд грн.); увеличение спроса на наличную валюту.