Эксперт: Крупные города Украины превращаются в гетто и криминальные центры

Киев, , 08:01 — REGNUM Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров призвал правительство Украины использовать экономический опыт США для ускорения темпов развития экономики, иначе крупные города страны ждет печальная участь, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, эксперт призвал Киев снижать налоговую нагрузку на бизнес и физических лиц, как это делает администрация президента США Дональда Трампа.

«У нас нет экономической истории, опыт США тоже ничему не учит кабмин Гройсмана. Мудрый Трамп, чтобы увеличить вдвое экономический рост США, добился от Конгресса принятия закона о налоговой реформе со снижением ставки для бизнеса и физических лиц. И уже с начала 2018 года налоговая ставка для предприятий и компаний составляет 21% (до этого было 35%). Также, например, для семейной пары, подающей совместную декларацию, первые 24 000 долл. США дохода в год теперь вообще не облагаются налогом», — заявляет Гончаров.

По его словам, рост тарифов и налогов могут превратить крупные города Украины в гетто и криминальные центры.

«В американской истории прошлого века были и другие более тяжелые времена, когда был огромный дефицит бюджета. Что тогда сделало правительство США? Как и сейчас в Украине, в Америке повысили налоги, включая тарифы и налог на собственность. Американцы, которые несли на себе основную налоговую нагрузку, стали выезжать за пределы городов в пригороды, где было подешевле жить. Налогооблагаемая база продолжала падать. Снова повышали налоги. В результате в тот период Вашингтон стал криминальной столицей США, центр Чикаго превратился в гетто, почти то же самое произошло с Нью-Йорком. И эта экономическая история описана сотни раз, но, выходит, что в кабмине Гройсмана и народные депутаты ничего не читают. Не знают, что в эти дни происходит в Киеве, Днепре и Харькове?!» — задается риторическим вопросом эксперт.

Вместе с тем он также считает, что, если ситуация дойдет до критической точки, страны ЕС, США и МВФ смогут в любой момент достаточно резко изменить текущее положение дел на Украине, но сейчас им это попросту не надо.

Как сообщало ИА REGNUM, МВФ требует, чтобы правительство Украины в очередной раз повысило тарифы на газ для населения. Повышение тарифов является главным условием для предоставления Украине нового кредита. Тем не менее 26 июля правительство Украины продлило действие специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго по заниженной цене до конца августа 2018 года.

В рейтинге наиболее благоприятных для жизни городов по версии Тhe Еconomist в 2017 году Киев занял 131-ое место из 140. Основными критериями составления этого списка были стабильность, система здравоохранения, культура, инфраструктура, уровень образования и окружающая среда.