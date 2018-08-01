Среда, 1 Августа 2018 года
08:59:02 МСК

Челябинское Заксобрание одобрило госгарантии застройщику конгресс-холла

Экономика

Именно здесь пройдут основные события саммитов ШОС и БРИКС 2020 года

Челябинск, 1 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Заксобрание Челябинской области поддержало предоставление областной гарантий застройщику конгресс-холла. Здание будет построено на улице Труда и в 2020 году станет местом проведения основных мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

Площадь объекта составит 46 тыс. кв. метров. Областная гарантия в размере 1 млрд рублей поможет в строительстве этого здания. Депутаты одобрили предоставление гарантии сразу в трёх чтениях.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Сейчас в регионе развёрнута активная подготовка. Среди прочего предстоит модернизировать здание аэровокзала Челябинска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить