Челябинское Заксобрание одобрило госгарантии застройщику конгресс-холла

Челябинск, , 07:29 — REGNUM Заксобрание Челябинской области поддержало предоставление областной гарантий застройщику конгресс-холла. Здание будет построено на улице Труда и в 2020 году станет местом проведения основных мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

Площадь объекта составит 46 тыс. кв. метров. Областная гарантия в размере 1 млрд рублей поможет в строительстве этого здания. Депутаты одобрили предоставление гарантии сразу в трёх чтениях.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Сейчас в регионе развёрнута активная подготовка. Среди прочего предстоит модернизировать здание аэровокзала Челябинска.