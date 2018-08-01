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Росавтодор разработал концепцию самой дорогой дороги до Сочи – СМИ

Экономика

Участок в 119,5 км может обойтись бюджету в 1,2 трлн рублей

Москва, 1 августа 2018, 07:23 — REGNUM  Концепцию строительства развития дороги — участка Джубга — Сочи длиной 170 километров — разработали в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре). Предварительную стоимость проекта в ведомстве оценили в 1,2 трлн рублей, передают «Известия» со ссылкой на свои источники.

В случае реализации проекта извилистый участок в 170 км сократится до 119,5 км и преодолеть его можно будет всего за час. При этом вместо двух полос трасса получит четыре, поэтому там не будет таких заторов, которые наблюдаются последние годы.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — сказал один из собеседников издания.

Ранее замруководителя Росавтодора Игорь Астахов сообщал, что реконструкция дороги может начаться в 2019 году, однако подробностей он не сообщил.

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