Росавтодор разработал концепцию самой дорогой дороги до Сочи – СМИ

Москва, , 07:23 — REGNUM Концепцию строительства развития дороги — участка Джубга — Сочи длиной 170 километров — разработали в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодоре). Предварительную стоимость проекта в ведомстве оценили в 1,2 трлн рублей, передают «Известия» со ссылкой на свои источники.

В случае реализации проекта извилистый участок в 170 км сократится до 119,5 км и преодолеть его можно будет всего за час. При этом вместо двух полос трасса получит четыре, поэтому там не будет таких заторов, которые наблюдаются последние годы.

«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — сказал один из собеседников издания.

Ранее замруководителя Росавтодора Игорь Астахов сообщал, что реконструкция дороги может начаться в 2019 году, однако подробностей он не сообщил.