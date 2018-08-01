В Свердловской области начинаются выплаты вкладчикам «Тагилбанка»

Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM Порядка 5,6 тысяч вкладчиков «Тагилбанка» имеют право на получение компенсаций за свои вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов».

Общая сумма страхового возмещения оценивается в размере 852 млн рублей, из них 32 млн рублей — средства вкладчиков, ведущих предпринимательскую деятельность. Выплаты начнутся с 1 августа в Москве и Свердловской области в офисах Сбербанка России.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию «Тагилбанка» 20 июля 2018 года. Среди причин данного решения указывалось на низкую эффективность бизнес-модели банка и убытки, которые, по мнению регулятора, несут угрозу интересам вкладчиков и кредиторов банка.

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Отмечается, что в течение 2018 года Центробанк несколько раз применял к «Тагилбанку» надзорные меры, в том числе ограничивая возможность привлечения вкладов физических лиц.

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