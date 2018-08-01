Попытка №2: на набережной Новосибирска вновь высадили яблони из Германии

Новосибирск, , 06:44 — REGNUM На Михайловской набережной Новосибирска вновь высадили 80 саженцев яблони сорта «Рудольф», их предшественники не пережили сибирские холода. В мэрии города уверяют, замена произведена специалистами подрядной организации МКУ «Горзеленхоз» в рамках гарантийных обязательств.

Главный агроном «Горзеленхоза» Татьяна Поплавская уверяет, на этот раз саженцы уж точно приживутся, но следить за ними всё же будут с удвоенной силой.

«Мы применяем подкормку премиум-класса, будем укрывать деревья полностью в два слоя», — сказала Поплавская.

Да и прошлогодняя партия, уверяют специалисты, не погибла — деревья оказались больны и сейчас проходят «курс реабилитации». Их вскоре обещают показать. Правда для набережной они уже не подойдут — почки проснулись у основания ствола и скорее всего деревья примут кустовидную форму, а это не вписывается в концепцию. Яблони на Михайловской набережной должны быть в форме «Чупа-Чупса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Германии для Михайловской набережной Новосибирска были закуплены 80 саженцев яблони сорта «Рудольф», цена каждого около семи — восьми тысяч рублей. На вопросы о необходимости закупки плодовых деревьев именно в Германии, власти заявляли, что такого количества ни в питомниках Новосибирской области, ни в соседних регионах не нашлось. Деревья высадили в октябре 2017 года. Но перезимовать в условиях сибирской зимы они не смогли, что стало понятно в июне 2018 года. Поставщик пообещал заменить их в рамках гарантийных обязательств и на этот раз как следует подготовить к зиме.

Отметим, что реконструкция Михайловской набережной Новосибирска, которая началась ещё в 2017 году, должна завершиться в середине октября. До 15 октября должны быть завершены все работы по благоустройству второй очереди набережной. Общая стоимость первого этапа благоустройства набережной — 289,9 млн рублей.

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