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В Чебоксарах хотят ввести новые способы электронной оплаты проезда

Экономика

В Чебоксарах планируют запустить возможность оплаты за проезд в общественном транспорте банковской картой и через приложения в смартфоне

В Чебоксарах хотят ввести новые способы электронной оплаты проезда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банковские карты

Чебоксары, 1 августа 2018, 06:34 — REGNUM  В столице Чувашии планируют расширить перечень инструментов для безналичной оплаты проезда. Помимо единой транспортной карты, которая массово используется с 2017 года, в Чебоксарах хотят ввести возможность оплаты за проезд банковской картой и через телефон. Соответствующий проект постановления вынесен на публичное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Возможностей для электронной оплаты проезда в общественном транспорте в Чебоксарах станет больше. Власти планируют внести изменения в положение об организации муниципальных регулярных перевозок «в целях реализации прав пассажиров на оплату проезда электронными средствами оплаты на автомобильном и городском наземном транспорте».

«Предусматривается возможность оплаты проезда на территории города Чебоксары бесконтактными банковскими картами любых банков, в том числе карт национальной платёжной системы «Мир», а также смартфонами с сервисами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Принятие настоящего проекта постановления не потребует выделения дополнительных средств из бюджета города Чебоксары», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, при электронной оплате стоимость проезда дешевле, чем наличными. В прошлом году в Чебоксарах стали массово переходить на безналичную оплату. Электронными средствами оплаты проезда оснащён весь общественный транспорт (троллейбусы, автобусы и маршрутки), за исключением отдельных маршрутов.

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Напомним, в июле 2018 года стоимость проезда в троллейбусах подорожала на 2 рубля, составив при наличной и безналичной оплате соответственно 16 и 20 рублей. Повысили стоимость проезда и частные перевозчики: при безналичной оплате цена выросла с 18 до 19 рублей, при оплате наличными стоимость составляет 20−23 рубля.

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