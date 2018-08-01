Бизнес-инкубатор открыт в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:21 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края открыт бизнес-инкубатор. По замыслу региональных властей, он должен стать центром развития малого и среднего предпринимательства, особенно молодежного, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В торжественной церемонии открытия бизнес-инкубатора приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель министра экономического развития — руководитель Росимущества Дмитрий Пристанков, глава Дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова.

«Мы не просто предоставили площадку в бизнес-инкубаторе для резидентов, теперь необходимо включить их во все наши проекты по поддержке инноваций, наладить связи с «Кванториумом». Пока начинающим предпринимателям не хватает некоторых компетенций, например, по промышленному дизайну, нужна также помощь по выходу на экспорт со своей продукцией, нужны связи с крупными предприятиями. По этим направлениям обеспечим поддержку. На наш взгляд, в Комсомольске-на-Амуре должен развиваться именно технологический бизнес, связанный с инновациями», — сказал Вячеслав Шпорт.

Краевой бизнес-инкубатор, по замыслу властей, должен стать центром развития предпринимательства — малого и среднего, особенно молодежного. Близкое расположение инкубатора к Комсомольскому техническому университету позволит максимально эффективно организовать предпринимательский «лифт» — переход активной молодежи из студенческого технопарка в инкубатор, а затем в ТОСЭР. Площадка рассчитана на работу как минимум с 50 резидентами. Приоритетными специализациями являются индустрия детства (конструкторы по робототехнике, электротехника), компьютерный инжиниринг, инжиниринг в области электроники и автоматизации производства.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт доложил президенту России Владимиру Путину о реализации майских указов на территории региона. По словам Шпорта, указы 2012 года в крае полностью реализованы.