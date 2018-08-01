Налоговая банкротит нижегородский завод, строящий теплоходы

г. Городец, Нижегородская область, , 05:58 — REGNUM Городецкий судоремонтный завод, где в 2009 году в рамках инвестиционного проекта, поддержанного правительством Нижегородской области, состоялась закладка первого туристического теплохода нового типа, требует признать банкротом налоговая служба. Иск в Арбитражный суд Нижегородской области поступил 30 июля 2018 года, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий налоговой службы к ООО «Городецкий судоремонтный завод» составляет 34 369 467,21 рубля. Предприятие не только входит в список крупных в своей сфере на верхней и средней Волге, но и является градообразующим для Городца. Завод был создан на базе старейшего Городецкого судоремонтно-механического завода, основанного в 1940 году. По данным предприятия, численность его работников составляет 600 человек. На официальном сайте завода уточняется, что он «является единственным производителем стапельных тележек в европейской части РФ».

По сведениям ЕГРЮЛ, ООО создано в декабре 2004 года. Уставный капитал — 144 015 000 рублей, основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Завод выступал соучредителем Объединения работодателей «Ассоциация промышленников и предпринимателей Городецкого района Нижегородской области».

Гендиректор с 2016 года — Алексей Тарасов. Владельцами завода числятся ООО «Ока-Волга» и Сергей Миронов. Последний является единственным участником ООО «Ока-Волга».

Напомним, в середине декабря 2009 года на заводе был заложен первый туристический теплоход нового типа с рабочим названием «Сура», рассчитанный на 212 мест. На базе завода группой компаний «ГАМА» была анонсирована реализация инвестиционного проекта по строительству круизных судов нового типа с применением движительно-рулевого комплекса класса «река». Поддержку проекту оказывало правительство Нижегородской области, ходовые испытания построенного судна «Сура» прошли осенью 2010 года. Объём инвестиций в «Суру» заявлялся на уровне 60 млн рублей.

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За последние пару лет это не первая попытка обанкротить предприятие. В 2017 году к ООО было подано два аналогичных иска — от ООО «Ремфлот» из Ульяновска и частного предпринимателя из Костромы. Оба исковых заявления были возвращены заявителям.