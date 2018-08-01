Китайские туристы надолго не задерживаются в Абу-Даби

Абу-Даби, , 05:18 — REGNUM Порядка 214,6 тыс. китайских туристов и бизнесменов посетили столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби за первую половину 2018 года, продемонстрировав рост на 15,8% по отношению к тому же периоду 2017 года, сообщили в Отделе культуры и туризма Абу-Даби, передает 31 июля агентство Синьхуа.

В общей сложности Абу-Даби принял 2,31 млн туристов за первое полугодие, что на 5% больше, чем годом ранее. Китайские туристы провели в среднем по полтора дня, показав самое короткое время пребывания среди ключевых «поставщиков» туристов. Так, немецкие туристы провели в городе больше всех времени — по 4,6 дня в среднем.

Стоит отметить, что ОАЭ ведет политику наибольшего благоприятствования в отношение китайских туристов. Так, в 162 отелях Абу-Даби подают китайскую еду, а гостей обслуживает говорящий на китайском персонал. Гости могут смотреть китайское телевидение. С конца 2016 года китайцы могут получить визу по прибытии в аэропорт Абу-Даби.

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