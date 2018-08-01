Bloomberg: США могут ужесточить пошлины на китайские товары

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа может предложить более высокие пошлины на китайские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Источники отмечают, что в ближайшее время может быть опубликовано заявление о замене 10-процентной пошлины на пошлину размером в 25% на товары и услуги из Китая на сумму $200 млрд. Целью повышения пошлин является оказание давления на Пекин, чтобы заставить Китай вернуться к переговорам.

Напомним, 17 июня США ввели 25-процентные пошлины на китайский импорт на сумму $50 млрд. В ответ Китай ввел аналогичную по размеру пошлину на 659 товаров из США на сумму $34 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент США Дональд Трамп заявил о возможном введение пошлины на товары из КНР общей стоимость $500 млрд. При этом отмечалось, что общий объем импорта из Китая в США на 2017 год оценивался в $505,6 млрд. Таким образом, Трамп выразил готовность обложить пошлинами весь китайский импорт.

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