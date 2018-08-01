Чёрная метка – заводу: резидента ОЭЗ «Алабуга» пытаются обанкротить

Елабуга, Татария, , 05:06 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом ООО «Барс Технолоджи», чей завод по выпуску аккумуляторов располагается на территории особой экономической зоны «Алабуга». Сама компания входит в число резидентов ОЭЗ. Иск подан другой елабужской компанией — ООО «Контакт», к производству пока не принят и дата рассмотрения обоснованности претензий не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 31 июля 2018 года. Сумма претензий небольшая — 325 тыс. рублей. Иных судебных споров между компаниями в базе суда не имеется.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Барс Технолоджи» было создано 24 октября 2014 года. Уставный капитал компании — 200 млн рублей, с 21 августа 2017 года исполнительным директором по оперативному управлению является Марат Байкиев, а по корпоративному управлению — Михаил Найданов. Основной вид деятельности компании — производство аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей. В число владельцев компании входит ООО «Авторемонтный завод «Кориб» с долей 50%, которая с сентября 2017 года заложена в банке «Ак Барс» до исполнения обеспеченных залогом обязательств по кредитным договорам. Такая же ситуацию и с долей второго совладельца — Олега Коробченко. Последнему принадлежит и завод «Кориб», «прописанный» в Тукаевском районе Татарии. Коробченко выступал соучредителем и учредителем еще свыше десятка действующих и ликвидированных компаний, в том числе и в Кировской области, а также входит в Ассоциацию «Машиностроительный кластер РТ». В базе ЕГРЮЛ, Коробченко числится совладельцем и директором ООО «Агентство по привлечению инвестиций города Набережные Челны», входит в число создателей ООО «Футбольный клуб Камаз».

Завод, принадлежащий ООО «Барс Технолоджи», при анонсировании планов позиционировали как первый в России завод полностью автоматизированной сборки аккумуляторных батарей.

В мае 2018 года предприятие посетил министр экономики Татарии Фарид Абдулганиев. Во время экскурсии Олег Коробченко рассказал, что в планах компании — «к 2020 году стать лидером российского производства по производству аккумуляторных батарей», «занять 15% рынка РФ в ближайшие три года».