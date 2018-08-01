Застройщик «отбил» 46 квартир в новостройке у банка-банкрота из Казани

Казань, , 04:35 — REGNUM Арбитражный суд Татарии в рамках дела о банкротстве некогда крупнейшего застройщика республики — ООО «Сувар Девелопмент» — отклонил притязания банкрота «ИнтехБанка». Одно из требований банка не стали включать в реестр кредиторов. Речь шла о сумме свыше 256 млн рублей, возврат которой обеспечен залогом — имуществом должника во второй очереди строительства жилого комплекса «Столичный» в Казани. В виде залога по договору кредитования выступали 46 квартир. Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО, зарегистрированное восемь лет назад, с весны 2017 года не ведёт деятельность, а глава компании после того, как в отношении экс-председателя правления обанкроченного «Татфондбанка» Роберта Мусина было возбуждено уголовное дело, проходил его фигурантом, успев побывать под домашним арестом.

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ООО «Сувар Девелопмент» признано банкротом и находится на стадии конкурсного производства. Долги компании превышают 5 млрд рублей, но далеко не все ходатайства от кредиторов рассмотрены. Среди крупных кредиторов компании, помимо «ИнтехБанка», присутствует и «Татфондбанк». Оба банка обанкрочены и лишены лицензии в 2017 году.

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