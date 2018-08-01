Работу коллектора в ВТБ возложили на робота

Москва, , 04:48 — REGNUM Работу коллектора в ВТБ будет с 1 сентября выполнять специальный робот, сообщил журналистам Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка.

Представитель банка уточнил, что робот будет вести клиентов на ранних стадиях просрочки долга (предупредить, объявить сумму, получить обещание об оплате), что позволит сэкономить на расходах по оплате труда персоналу банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года, ВТБ оказался одним из наиболее успешных на финансовом рынке России банков — наряду со Сбербанком и Газпромбанком. Месячная прибыль этих организаций после формирования резервов составила 97 млрд рублей.

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