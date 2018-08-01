Apple еще разбогатела

Вашингтон, , 03:17 — REGNUM Выручка Apple в третьем квартале 2018 года составила $53,26 млрд, сообщили в американской компании.

Уточняется, что этот показатель превысил прошлогодний на 17% выше, чем за этот же период времени прошлого года. К тому же он является рекордным за все годы (речь идет о прибыли именно за III квартал).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продукция Apple может подпасть под действие новых американских пошлин на китайские товары — поскольку часть товаров американская компания производит в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple пострадает из-за пошлин США на товары из Китая — Financial Times