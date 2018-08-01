Компания «Уралхим» сменила руководителя

Москва, , 02:39 — REGNUM Сергей Момцемлидзе назначен генеральным директором компании «Уралхим» с 1 августа, сообщает РБК.

Сообщается, что экс-директор Дмитрий Коняев был назначен заместителем председателя совета директоров компании. На своем посту Коняев будет заниматься вопросами стратегического развития «Уралхима».

Основным направлением деятельности нового гендиректора Момцемлидзе называется совершенствование операционной деятельности и улучшение эффективности работы компании. Ранее Момцемлидзе занимал пост директора филиала «Уралхима» в городе Кирово-Чепецке.

Напомним, «Уралхим» является одной из крупнейших российских компаний на рынке минеральных удобрений. Основная доля акций принадлежит председателю совета директоров компании Дмитрию Мазепину. «Уралхим» владеет 19,99% акций «Уралкалия», 9,9% акций «Тольяттиазота».

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