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В США инвесторам En+, «Группы ГАЗ» и «Русала» дали еще время на сброс акций

Экономика

У инвесторов есть еще два с половиной месяца

Вашингтон, 1 августа 2018, 02:15 — REGNUM  Срок для избавления от акций российских компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал» продлен для американских инвесторов еще на два с половиной месяца, сообщили в минфине США.

Теперь все операции с ценными бумагами упомянутых российских компаний должны завершиться до 23 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американских инвесторов власти обязали избавиться от акции подсанкционных компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал». Это без ущерба можно было сделать до 5 августа.

Читайте подробнее: С барского плеча: минфин США продлил срок продажи акций «Русала» и En+

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