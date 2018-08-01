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ЦБ увековечил «Ну погоди!» в серебряной монете

Экономика

На монете изображены герои мультфильма

ЦБ увековечил «Ну погоди!» в серебряной монете
Иллюстрация: Cbr.ru
Памятная монета

Москва, 1 августа 2018, 01:01 — REGNUM  Центробанк выпустил памятные монеты в честь 50-летнего юбилея выхода первой серии мультфильма «Ну погоди!» на экраны, сообщает пресс-служба Банка России.

«В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом три тысячи штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж монет в обычном исполнении — 450 тыс. штук, в специальном (с цветным изображением) — 50 тыс. штук», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в декабре 2017 года Банк России выпустил шесть памятных монет из серии «Российская (советская) мультипликация» номиналами 3 и 25 рублей. В декабре на монеты попали герои мультфильмов «Три богатыря» и «Винни Пух».

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