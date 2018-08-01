Избранный президент Мексики ожидает сделки по НАФТА «в ближайшие дни»

Мехико, , 00:04 — REGNUM Новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ожидает, что «в ближайшие дни» будет заключено новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 31 июля передает агентство Reuters.

По сообщению ряда американских и мексиканских СМИ, ранее 31 июля Мексика и США уже возобновили переговоры по НАФТА в Вашингтоне без участия Канады.

Отметим, в случае подписания новой сделки по НАФТА «в ближайшие дни» Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет иметь к нему непосредственного отношения — избранный глава Мексики вступает в должность в декабре 2018 года.

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