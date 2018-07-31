США и Мексика начали переговоры по НАФТА без участия Канады

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Мексика и США начали переговоры по изменению условий соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) без участия Канады, передаёт портал Economista.

По информации издания, переговоры представителей двух стран начались 31 июля в Вашингтоне, на 2 августа запланирована встреча министра экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо с торговым представителем Соединённых Штатов Робертом Лайтхайзером.

Как сообщается, за проведение консультаций с каждой страной по отдельности выступил президент США Дональд Трамп. В свою очередь министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что переговоры с Мексикой продвигаются более быстрыми темпами, и потому в Вашингтоне планируют сперва заключить договорённости с Мехико, а уже затем с Оттавой.

Как передавало ИА REGNUM, на днях министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что переговорщики по НАФТА договорились о «процессе и методе» ведения ранее прерванных переговоров и решили «начать с разрешения менее сложных вопросов и перейти к более сложным».

Напомним, Доналдь Трамп ещё в ходе избирательной кампании обещал, что США выйдут из «невыгодного» соглашения по зоне свободной торговли, однако впоследствии в Вашингтоне согласились «остаться» на более выгодных условиях.

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