В Белоруссии все льготы — бизнесу?

Анастасия Полозкова, , 13:22 — REGNUM

Преференции для бизнеса — важная часть плана по либерализации экономики Белоруссии. Следуя своему желанию выглядеть более презентабельно в глазах иностранных «партнёров», официальный Минск активно продвигает для предпринимателей различные льготы. Причём речь идёт не только об отечественном бизнесе, но и об иностранном.

Бизнес поддерживают арендой

За первые полгода 2018 года преференции по размеру арендной платы получил 281 предприниматель Минска в общей сложности на 1,2 млн белорусских рублей, поскольку уменьшение размера платы за пользование помещением — одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса.

В интервью «БелТА» председатель комитета госимущества Мингорисполкома Галина Степуренко рассказала, в каких случаях госорган идёт навстречу желающим развивать своё дело. Например, арендную плату помещений в госсобственности могут сократить, если в доме, где есть парикмахерская или обувная мастерская, ведётся капитальный ремонт; или если спрос на некоторые виды услуг упал, и организация занимается модернизацией производства. В этом случае Мингорисполком рассматривает каждое подобное заявление индивидуально, а потом может всё понять, простить и разрешить платить меньше.

При этом Мингорисполком в любом случае остался в плюсе: с начала года в бюджет органа поступило более 79,5 млн белорусских рублей, а это почти 106% от плана.

Бизнес пытаются привлечь в сёла льготами

То, что в селах Белоруссии непростая ситуация с удовлетворением разного рода нужд населения, уже признали и сами чиновники. Разрешить проблему хотят за счёт бизнеса, предоставляя ему всё новые льготы и послабления. Однако до сих пор многие эксперты, мягко говоря, скептически относятся к таким планам. Один из аргументов — низкий уровень жизни сельского населения, и, соответственно, низкая платёжеспособность.

Ещё в сентябре прошлого года был подписан указ №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания», который предполагает ряд льгот. Во-первых, установление пониженных ставок по налогу на прибыль (для юрлиц) и по подоходному налогу с физических лиц (для ИП) в размере 6% для предпринимателей, которые на селе работают в розничной торговле, общепите, сфере бытовых услуг. Для малых городов это относится только к бизнесу в сфере общественного питания и бытовых услуг. Для ИП, которые платят единый налог, предусмотрена ставка в размере одной базовой величины ежемесячно, а это 24,5 белорусских рубля.

Во-вторых, это освобождение оборота от некоторых налогов: от НДС, налога на недвижимость и земельного налога (арендной платы). Актуально для территорий в сельской местности, которая находится в госсобственности. В-третьих, бизнес может приобретать недвижимость без проведения аукциона по рыночной стоимости, продавать алкогольные напитки на селе в любых по площади магазинах, а юрлица — и в автомагазинах, если согласуют маршруты и ассортимент.

Теперь предлагается предоставить льготы ещё и арендодателям торговых объектов в сельской местности. По словам первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича, сейчас специальная рабочая группа работает над предложением о внесении соответствующих изменений в указ.

И это далеко не всё. Работать в сельской местности или малых городах для бизнеса, тем более розничного, часто оказывается почти нереально. Перекладывая на частников задачу по развитию сёл, государство готово предоставлять ещё больше льгот бизнесу. Рабочая группа в МАРТ хочет внести изменения в указ №345 ещё и по льготам по электроэнергии, льготам по транспорту, по исчислению налога, сообщил 29 июля в эфире телеканала «Беларусь 1» министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Также, по его словам, предприниматели настаивают на увеличении срока действия указа до десяти лет и более, чтобы можно было уверенно вкладываться в дело.

«Если государство видит, что работа в малом населенном пункте уже не является бизнесом, а является торговлей, которая несет в себе социальную функцию, значит, нужно принять меры для обеспечения права человека получить услугу», — отметил Колтович, призвав РУП «Белпочта» активнее подключаться к работе на селе.

Сам же бизнес, разумеется, готов идти в деревни и малые города, только если это выгодно. В настоящее время же социальную функцию без оглядки на выгоду выполняет только «Белкоопсоюз», который, к слову, уже не раз подвергался критике и со стороны президента Александра Лукашенко. Сегодня, как говорит глава МАРТ, альтернатива «Белкоопсоюзу» не создана, поэтому министерство считает, что при создании и расширении льгот все категории собственников должны поддерживать госсеть потребкооперации там, куда бизнес до сих пор не идёт.

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Привлечение иностранцев

Похожую стратегию используют и для привлечения иностранного бизнеса в республику, где за последнее время особо крупных проектов реализовано не было. 23 июля Лукашенко подписал указ 286 «О налогообложении отдельных доходов», который устанавливает нулевую ставку налога на доходы зарубежных организаций. Речь идёт об иностранных организациях, которые получают доходы в виде процентов по кредитам и займам от белорусских организаций за счет размещения их долговых ценных бумаг, и по размещенным за пределами Белоруссии долговым обязательствам, которые формируют внешний госдолг.

Помимо этого, освобождены от уплаты налога на доходы, НДС и подоходного налога иностранные компании и граждане, оказывающие работы или услуги, которые связаны с размещением на международном рынке государственных долгосрочных облигаций и осуществлением мер защиты интересов Белоруссии в инвестспорах.

Мотивировали принятие документа так:

Это дополнительные условия для белорусских организаций по привлечению денег на международных финансовых рынках;

Повышение инвестиционной привлекательности;

В перспективе это может стать причиной снижения стоимости заимствования ресурсов.

В продолжение темы привлечения инвестиций в Белоруссию стоит отметить, что в октябре 2018 года делегация от республики, в числе которой будут высокопоставленные чиновники, намерена принять участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который состоится в Женеве. В том числе запланировано выступление на тему инвестирования в индустриальный парк «Великий камень».

ИА REGNUM не раз обращало внимание в своих публикациях, что либерализация белорусской экономики — это новый бренд, который пытается создать и продвигать официальный Минск. Так её позиционируют на международных площадках в надежде привлечь иностранные средства в республику. Пока же вопрос о том, удастся ли реализовать задуманное или всё это так и останется на уровне законодательной ширмы, где стране придётся довольствоваться мелкими подачками зарубежных «партнёров», а деревням — постепенно загнивать, остаётся открытым.

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