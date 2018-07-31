На ремонт управления ПФР в чувашском селе выделяют 1 млн

Чебоксары, , 21:31 — REGNUM В Чувашии планируют отремонтировать управление ПФР в селе Батырево Батыревского района. Начальная стоимость определена в сумме 1 млн рублей, средства выделяются из Пенсионного фонда России. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В 2017 году на текущий ремонт здания уже было предусмотрено более 105 тыс. рублей.

Заказчиком аукциона в электронной форме выступает отделение ПФР по Чувашии. По итогам конкурса планирует определить подрядчика для проведения капитального ремонта административных помещений УПФР в селе Батырево по пр. Ленина, 39. Здесь размещаются специалисты управления и ведётся приём граждан.

Начальная цена контракта определена в сумме 1 млн рублей, источник финансирования — средства Пенсионного фонда России. Когда было построено здание, не сообщается.

На выполнение работ предусмотрено менее четырёх месяцев — с момента заключения контракта до 30 ноября 2018 года. Согласно документу, проектом предусматривается: замена межкомнатных дверей на противопожарные, ремонт внутренней отделки и штукатурка фасада, «окраска ранее окрашенной поверхности фасада», «усиление металлического каркаса входной группы», замена витражей входной группы (тамбура), установка радиаторов, замена пандуса.

Что касается материалов, то, к примеру, краска должна быть белая матовая на акриловой основе, дверное полотно — «стальной лист толщиной не менее 1,5 мм», обои — влагостойкие, виниловые на флизелиновой основе.

Напомним, что в прошлом году на текущий ремонт здания также были предусмотрены средства: согласно аукциону, начальная цена составляла более 105 тыс. рублей.

Капремонт за миллион проводится на волне обсуждения пенсионной реформы, которую правительство проводит, ссылаясь на дефицит бюджета. Напомним, роскошные дворцы, отстроенные для офисов пенсионных фондов, уже стали притчей во языцех. В частности, в Чебоксарах здание управления ПФР построено в конце 2003 года и открыто для приема посетителей в 2004 году. Площадь составила 4 тыс. кв. м, стоимость строительства — 34,6 млн рублей. В 2016 году в Чебоксарах открыли филиал клиентской службы управления ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Чувашии разразился скандал в связи с тем, что отделение ПФР разместило на сайте госзакупок информацию о проведении торжественного мероприятия, посвященного 25-летию образования Пенсионного фонда, стоимостью 1 млн рублей. Это вызвало протестную реакцию общественности вплоть до пикетов. После этого праздник отменили.