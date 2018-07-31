В Казахстане планируют увеличить трансфер из Нацфонда на $1,3 млрд

Астана, , 20:51 — REGNUM Гарантируемый трансфер из Национального фонда Казахстана с 2019 по 2021 год планируется увеличить с 6,3 до 6,75 трлн тенге (с $18,15 млрд до $19,45 млрд), сообщает 31 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект закона.

В 2019 году из Нацфодна планируется выделить 2,45 трлн тенге ($7,06 млрд), в 2020 — 2,3 трлн тенге ($6,63 млрд), в 2021 — 2,1 трлн тенге ($6,05 млрд). В проекте документа отмечается, что такие расходы соответствуют условию по неснижаемому остатку фонда в размере 30% от прогнозного значения ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года средства Нацфонда Казахстана составили 22,1 трлн тенге ($63,72 млрд), что на 2% меньше, чем в июне 2017 года.

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