Убытки украинской компании, транспортирующей газ, увеличились в 2,5 раза

Киев, , 20:02 — REGNUM В первом полугодии 2018 года убытки компании «Укртрансгаз» выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили 31 июля на официальном сайте компании.

Убыток составил более 41, 6 млрд в рублевом эквиваленте. За то же время чистый доход «Укртрансгаза», по сравнению с первым полугодием, сократился на 5,9% и составил около 63,8 млрд рублей.

Отметим, что в 2017 году убытки компании выросли в 4,41 раза по сравнению с 2016 годом.

Напомним, компания «Укртрансгаз» является крупнейшим оператором газотранспортной системы Украины. Она владеет двенадцатью подземными хранилищами, а также эксплуатирует магистральные газопроводы, по которым идет газ для нужд украинской промышленности и населения. По газопроводам «Укратрансгаза» российский газ экспортируется в Европу.

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