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В Узбекистане второй месяц фиксируется дефляция

Экономика

Средний уровень цен в июле снизился на 0,3%

В Узбекистане второй месяц фиксируется дефляция
neil banas
Рынок в Ташкенте

Ташкент, 31 июля 2018, 20:00 — REGNUM  В июле продовольственные товары в Узбекистане подешевели на 2,3%, непродовольственные товары прибавили в цене 1,7%, а услуги — 0,5%, сообщили 30 июля в пресс-службе государственного комитета республики по статистике.

Средний уровень цен в июле снизился на 0,3%, а уровень инфляции за семь месяцев составил 5,9%. В госкомстате отметили, что дефляция второй месяц подряд связана со значительным снижением цен на продовольственные товары.

Помидоры подешевели в июле на 30,1%, картофель — на 27,5%, виноград — на 26,9%, капуста — на 23,3%. Свекла подорожала на 3,3%, а рис — на 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне цены на товары и услуги в Узбекистане сократились на 0,4%. Стоимость товаров снизилась на 0,6%, услуг — на 0,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: В июне потребительские товары в Узбекистане подешевели на 0,6%

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Экономика Узбекистана
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