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Немецкая компания построит в Узбекистане первые платные дороги

Экономика

Будут привлечены иностранные инвестиции в размере $500 млн

Немецкая компания построит в Узбекистане первые платные дороги

Ташкент, 31 июля 2018, 19:57 — REGNUM  Немецкая компания GP Günter Papenburg построит в Узбекистане первые платные автомобильные дороги, сообщает 31 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на постановление президента республики «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018—2019 годах».

Планируется, что для реализации проекта будут привлечены иностранные инвестиции в размере $500 млн. Одной из первых платных дорог может стать участок Ташкент — Самарканд — Бухара.

Отметим, ранее компания GP Günter Papenburg сдала в эксплуатацию 50-километровый участок автодороги, которая является частью международной трассы Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкая компания планирует строить платные дороги в Узбекистане

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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