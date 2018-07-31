Немецкая компания построит в Узбекистане первые платные дороги

Ташкент, , 19:57 — REGNUM Немецкая компания GP Günter Papenburg построит в Узбекистане первые платные автомобильные дороги, сообщает 31 июля издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на постановление президента республики «О дополнительных мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018—2019 годах».

Планируется, что для реализации проекта будут привлечены иностранные инвестиции в размере $500 млн. Одной из первых платных дорог может стать участок Ташкент — Самарканд — Бухара.

Отметим, ранее компания GP Günter Papenburg сдала в эксплуатацию 50-километровый участок автодороги, которая является частью международной трассы Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу.

Читайте ранее в этом сюжете: Немецкая компания планирует строить платные дороги в Узбекистане