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В июне ВВП Грузии вырос на 4%

Экономика

В мае рост ВВП составил 7,5%

В июне ВВП Грузии вырос на 4%
travelgeorgia.ru
Отель в Грузии

Тбилиси, 31 июля 2018, 19:38 — REGNUM  За шесть месяцев 2018 года ВВП Грузии увеличился на 5,7%, в июне экономический рост составил 4%, передает 31 июля Общественное телевидение Грузии со ссылкой на национальную службу статистики.

В июне значительный рост экономики наблюдается в сфере транспорта, гостиниц и ресторанов, финансовой деятельности и торговли. В мае рост ВВП составил 7,5%.

Напомним, по состоянию на конец 2017 года внешний долг Грузии составил 113,5% от ВВП станы. В июле Национальный банк снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов, до 7%. Западные СМИ пишут, что кредитно-денежная политика Грузии направлена на обесценивание лари для обслуживания внешнего долга.

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Экономика Грузии
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