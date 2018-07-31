В июне ВВП Грузии вырос на 4%

Тбилиси, , 19:38 — REGNUM За шесть месяцев 2018 года ВВП Грузии увеличился на 5,7%, в июне экономический рост составил 4%, передает 31 июля Общественное телевидение Грузии со ссылкой на национальную службу статистики.

В июне значительный рост экономики наблюдается в сфере транспорта, гостиниц и ресторанов, финансовой деятельности и торговли. В мае рост ВВП составил 7,5%.

Напомним, по состоянию на конец 2017 года внешний долг Грузии составил 113,5% от ВВП станы. В июле Национальный банк снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентных пунктов, до 7%. Западные СМИ пишут, что кредитно-денежная политика Грузии направлена на обесценивание лари для обслуживания внешнего долга.

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