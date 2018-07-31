Вторник, 31 Июля 2018 года
19:09:53 МСК

Фондовый рынок США начал день в плюсе

Экономика

Инвесторы ждут возобновления торговых переговоров между США и Китаем

Нью-Йорк, США, 31 июля 2018, 18:25 — REGNUM  Фондовый рынок США начал день торгов в «зеленой зоне» — все основные индексы Уолл-стрит растут, 31 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 90,09 пунктов (+0,36%), до 25 396,92 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 8,91 пунктов (+0,32%), до 2811,51 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 22,19 пункта (+0,29%), до 7652,19 пунктов.

На настроение рынка положительно повлияли сообщения о возобновлении переговоров между министерством торговли США и представителями Китая.

Читайте также: Фондовый рынок США закрылся в минусе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить