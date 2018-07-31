Фондовый рынок США начал день в плюсе

Нью-Йорк, США, , 18:25 — REGNUM Фондовый рынок США начал день торгов в «зеленой зоне» — все основные индексы Уолл-стрит растут, 31 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 90,09 пунктов (+0,36%), до 25 396,92 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 8,91 пунктов (+0,32%), до 2811,51 пунктов, индекс Nasdaq вырос на 22,19 пункта (+0,29%), до 7652,19 пунктов.

На настроение рынка положительно повлияли сообщения о возобновлении переговоров между министерством торговли США и представителями Китая.

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