Губернатор Чукотки сообщил Путину о росте ВРП в 1,5 раза

Москва, , 15:29 — REGNUM В Чукотском автономном округе валовый региональный продукт с 2013 года вырос в полтора раза и достиг отметки в 1 млн 300 тыс. рублей на одного жителя. Об этом президенту Владимиру Путину заявил губернатор региона Роман Копин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам чиновника, на Чукотке добывают примерно 10% золота страны, а среднегодовая добыча почти достигает 28 тонн. Можно говорить на сегодняшний день, что на Чукотке добывается около 10 процентов золота страны. Благодаря золотой индустрии собственные доходы региона возросли в три раза. Было создано почти 2 тыс. новых рабочих мест. А государственный долг региона перед Российской Федерацией упал на 28%.

Также Копин заявил о том, как позитивно недропользование сказалось на экономике региона. По его словам, оно позволило увеличить финансирование традиционных для Чукотки сфер экономики, среди которых морской зверобойный промысел и оленеводство. Также, по данным главы региона, возросли доходы местного населения.