Среда, 1 Августа 2018 года
16:39:46 МСК

Губернатор Чукотки сообщил Путину о росте ВРП в 1,5 раза

Экономика

За последние пять лет

Москва, 1 августа 2018, 15:29 — REGNUM  В Чукотском автономном округе валовый региональный продукт с 2013 года вырос в полтора раза и достиг отметки в 1 млн 300 тыс. рублей на одного жителя. Об этом президенту Владимиру Путину заявил губернатор региона Роман Копин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам чиновника, на Чукотке добывают примерно 10% золота страны, а среднегодовая добыча почти достигает 28 тонн. Можно говорить на сегодняшний день, что на Чукотке добывается около 10 процентов золота страны. Благодаря золотой индустрии собственные доходы региона возросли в три раза. Было создано почти 2 тыс. новых рабочих мест. А государственный долг региона перед Российской Федерацией упал на 28%.

Также Копин заявил о том, как позитивно недропользование сказалось на экономике региона. По его словам, оно позволило увеличить финансирование традиционных для Чукотки сфер экономики, среди которых морской зверобойный промысел и оленеводство. Также, по данным главы региона, возросли доходы местного населения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическая статистика регионов и стран ближнего зарубежья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить