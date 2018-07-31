Вернут ли гастарбайтеры Молдавии украденный миллиард? Переводы растут

Кишинёв, , 17:49 — REGNUM Объем денежных переводов из-за рубежа в Молдавию за первое полугодие 2018 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около $640 млн. Как сообщили в Нацбанке Молдавии, денежные переводы сохранили высокие темпы, и вернулись к уверенному докризисному росту — до «кражи миллиарда» из банковской системы страны, передает ИА REGNUM.

Максимальный объем переводов поступил в Молдавию в мае, когда из-за границы были переведены средства на сумму $126 млн. При этом около 46% переводов поступают в долларах США, 45,6% в евро, 8,5% в российских рублях.

В рейтинге стран, откуда поступают деньги от гастарбайтеров, по-прежнему лидирует Россия, откуда поступает чуть менее 30% переводов, далее следуют Израиль, Италия, США, Германия, Великобритания.

Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 17% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста молдавской экономики. С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. Вплоть до 2014 года доля России в структуре переводов в Молдавию составляла около двух третей.

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