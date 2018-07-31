В Новгородской области продолжают работать 30% пенсионеров

Великий Новгород, , 17:46 — REGNUM В Новгородской области около 30% пенсионеров продолжают работать после выхода на пенсию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ, об этом сегодня, 31 июля, на брифинге в Великом Новгороде заявил руководитель отделения Алексей Костюков.

По его словам, среди работающих пенсионеров в регионе — 68% женщин, 32% мужчин. Пенсионеры работают на разных должностях, самому возрастному из них — 90 лет, это научный сотрудник Валдайского филиала Государственного гидрологического института.

Напомним, с 1 августа 2018 года пенсии работающих пенсионеров повысятся. В Новгородской области максимальная прибавка составит 244,47 рубля, но размер увеличения у всех пенсионеров будет разный: он зависит от уровня заработной платы пенсионера. Повышение коснётся 55 тыс. работающих пенсионеров Новгородской области и обойдётся Пенсионному фонду в дополнительные около 9 млн рублей. В целом общий ежемесячный объём финансирования пенсий и социальных выплат в Новгородской области составляет более 3 млрд рублей.

Читайте также: Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подрастут