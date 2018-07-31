Яровая предсказала России санкции за счастье

Москва, , 17:42 — REGNUM В связи с санкциями ЕС в отношении строительства Крымского моста вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предсказывает появление санкций за строительство благополучия, передает корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

«Санкции за строительство благополучия, следующими будут санкции за счастье», — сказала Яровая.

По ее мнению, «наказание за гуманитарные действия — полный антипод тезису о самих гуманитарных ценностях, что разрушает концептуальную основу европейского права и политики цивилизованной демократии».

Депутат уверена, что «в учебниках права когда-то будет написано о том, как деформировалось европейское право и как нравственные проекты и развитие России не были остановлены, а стали и для самой Европы наглядным примером неэффективности санкций и неправомерного давления».

Яровая поблагодарила строителей и компании за высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.

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