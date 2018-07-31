В Петербурге требуют признать банкротом туроператора

Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Налоговая инспекция подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве ООО «СПБ-ТУРС». В конце мая текущего года суд отправил под домашний арест генерального директора этой туристической компании-оператора.

Как сообщает 31 июля «Фонтанка», согласно материалам суда, фирма задолжала перед налоговиками более 124,5 млн рублей. Иск о признании компании банкротом поступил в суд 30 июля.

Одновременно продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Максимальное наказание за такое преступление — шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, гендиректор фирмы умышленно вносила заведомо ложные сведения о полученных доходах в налоговые декларации, и в период с 2013 по 2015 годы не уплатила налогов в соответствующие бюджеты на крупную сумму.

По данным открытых источников, туристическая компания, о которой идет речь, была основана в сентябре 2006 года. Фирма специализируется на организации групповых и индивидуальных экскурсий для пассажиров круизных кораблей в Санкт-Петербурге и других городах Балтийского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге арестовали директора туроператора по делу о неуплате налогов