Печоре не дадут обмелеть

Нарьян-Мар, , 17:23 — REGNUM Судоходство главной водной артерии Ненецкого АО получило шанс на спасение — федеральные власти пообещали остановить обмеление Печоры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Достичь договоренностей в вопросе проведения дноуглубительных работ удалось врио губернатору НАО Александру Цыбульскому в ходе своего визита в Москву.

«Мы проговорили вопрос по дноуглублению Печоры с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и вице-премьером российского правительства Максимом Акимовым. Более того, о необходимости решения этого вопроса я докладывал премьер-министру Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Мы договорились, что федеральные власти возьмут на себя обязательства по поддержанию нормативной глубины в реке как в части речного судоходства, так и морского», — сообщил Александр Цыбульский.

По данным nao24.ru, фактическое обмеление отдельных участков на Печоре достигает сегодня 0,75 м. При том, что допустимая глубина для проходки речных судов не должна быть меньше 1,2 м. Такая ситуация влияет на грузооборот Нарьян-Марского морского порта: за два года он снизился с 233 тыс. тонн до 123,3 тыс. тонн.