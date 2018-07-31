Президент Узбекистана раскритиковал местные власти за бесхозный хлопчатник

Ташкент, , 17:27 — REGNUM Развитие хлопчатника в Узбекистане продолжает отставать на 8−10 дней, несмотря на решение президента республики Шавката Мирзиёева о принятии специальных мер, сообщает 31 июля издание «Подробно.uz».

31 июля под председательством главы государства прошло видеоселекторное совещание, на котором обсуждались проблемы в сельском хозяйстве.

Мирзиёев раскритиковал районы, в которых хлопковые поля находятся в бесхозном состоянии. Президент поручил применить меры в отношении руководителей районов.

Как сообщало ИА REGNUM, Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам сельского хозяйства 4 июля. На совещании отмечалось, что развитие хлопчатника отстает на 10−25 дней из-за сухой и прохладной погоды в весенний период.

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