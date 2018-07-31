В Тамбове повысится стоимость детских садов

Тамбов, , 17:12 — REGNUM С 1 сентября 2018 года стоимость детских садов в Тамбове будет составлять 1940 рублей в месяц. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба городской администрации. В среднем она увеличится на 68 рублей. Соответствующее постановление администрации Тамбова уже подписано.

Как сообщила консультант отдела экономики и финансов управления дошкольного образования Анастасия Пятакова, повышение стоимости связано с увеличением цен на продукты питания. По данным специалиста, в 2018 году индекс потребительских цен в 2018 году ориентировочно составит 4%.

«Увеличение размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в детских садах, экономически обосновано и объективно. Размер ежемесячной родительской платы установлен методом индексации, и, как правило, корректировка происходит ежегодно», — цитирует пресс-служба Анастасию Пятакову.

При этом в городе сохранятся льготы. Например, 70% от суммы платят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, а скидку в 50% получают малообеспеченные семьи.