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Компания «Казатомпром» выставила на продажу 40% акций АО «Каустик»

Экономика

Стартовая цена за 40% акций составляет $11 млн

Астана, 31 июля 2018, 17:08 — REGNUM  Национальная компания Казахстана «Казатомпром» запустила двухэтапный конкурс по продаже 40% акций химического производства «Каустик», сообщили 31 июля в пресс-службе компании.

Стартовая цена за 40% акций составляет 3,833 млрд тенге ($11 млн). Прием заявок на открытый конкурс завершится 22 августа 2018 года. Конкурс пройдет в соответствии с едиными правилами реализации, реструктуризации активов фонда «Самрук-Казыка».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук Казына» Ахметжан Есимов в интервью The Wall Street Journal заявил, что в апреле президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение продавать 25% акций «Казатомпром».

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