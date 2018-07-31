Идет формирование и укрупнение рынка: почему не исполняется «закон Яровой»

Санкт-Петербург, , 17:04 — REGNUM Сообщения о том, что участники отрасли пока не исполняют требования «закона Яровой», не должны вызывать удивления, в настоящее время продолжается формирование рынка систем хранения данных и одновременно — укрупнение этого рынка, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 июля, генеральный директор агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин.

Ранее РБК со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что требования так называемого «закона Яровой», вступившего в силу 1 июля и обязывающего интернет-компании хранить данные о пользователях на серверах в России, оказались невыполнимыми из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций. Участники рынка не знают, в каком виде требуется хранить полученные данные и передавать в правоохранительные органы.

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«Задачей тех, кто лоббировал и принимал этот закон, было формирование рынка систем хранения данных. Сейчас этот процесс продолжается.

Одновременно на этом еще не до конца сформированном рынке идут процессы укрупнения. Те компании, которые могут быть его участниками, объединяются.

Пока рынок не сформирован, исполнение закона невозможно. Хранить данные негде, оборудования нет, как сертифицировать — непонятно. Но все эти вопросы будут решены, как только отрасль примет новые очертания».