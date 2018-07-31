В повышении штрафов за незаконный бизнес увидели бюрократическую реакцию

Москва, , 16:43 — REGNUM Повышение штрафов для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые ведут бизнес без регистрации, не заставит злоумышленников выходить из тени, а самозанятых — регистрироваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 июля заявил замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

Группа депутатов фракции «Единая Россия» разработала законопроект, направленный на увеличение штрафов для индивидуальных предпринимателей, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации. Так, по предложению депутатов их следует штрафовать в размере 5 тыс.-10 тыс. рублей, если правонарушение совершено впервые, и до 20 тыс.-30 тыс. рублей при повторном нарушении. Сегодня максимальный штраф достигает 2 тыс. рублей.

«Не вижу в этом законопроекте большого смысла, это больше похоже не на решение проблемы, а на бюрократическую реакцию — проблема есть и обществу надо показать, что ее пытаются решить», — заявил Емельянов.

По его словам, незарегистрированные предприниматели сегодня делятся на две категории — это с одной стороны те, которые держат свой довольно крупный бизнес в тени, а с другой — так называемые самозанятые граждане.

«Для тех, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью, это капля в море, они каждый день могут платить такие штрафы. Существует у нас такое наивное представление, в том числе и среди некоторых коллег, что любую проблему можно решить ужесточением наказания, повышением штрафов и так далее. Но суть неотвратимости в другом, а если правоохранительные органы работают плохо, спустя рукава, и не выявляют подобного рода правонарушения, то на какую сумму не увеличивай штраф, толку от этого не будет», — отметил Емельянов.

Вместо этого, уверен он, необходимо более тщательное и внимательное выявление такого рода преступлений. Кроме того, надо принимать меры, чтобы не было сращивания незаконного предпринимательства и правоохранительных органов.

«Другая проблема — самозанятые, их надо как-то выводить из тени, потому что понятно, что бабушка, которая связала носки и вынесла их на рынок — ну какой она предприниматель. И регистрироваться она тоже не будет, это глупо», — считает Емельянов.

Читайте ранее в этом сюжете: Нилов: От высоких штрафов за бизнес без регистрации пострадают бабушки