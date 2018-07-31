К чему приведёт ужесточение ответственности за картельный сговор?

Москва, , 16:52 — REGNUM Законопроект ФАС об ужесточении ответственности за картельные сговоры снизит доказательную базу уголовных дел и даст возможность возбуждать дела по минимальным основаниям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников, комментируя письмо глав бизнес-сообществ премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой защиты от нового законопроекта Федеральной антимонопольной службы.

«Их (уголовных дел) количество будет исчисляться не десятками, а тысячами. Это основание для возбуждения уголовного дела может стать таким же популярным, как ст. 159 «Мошенничество». В большинстве случаев это будут надуманные дела, и законопроект совершенно точно будет использоваться в конкурентной борьбе — то есть можно будет просто прийти и наговорить на своего соседа, что якобы вы участвовали в картеле. И первое заявившее лицо будет освобождаться от ответственности, а оговоренные лица получат реальные сроки», — отметил он.

Напомним, согласно новому законопроекту ФАС, акционеры и топ-менеджеры компаний будут нести повышенную ответственность за картельные сговоры. В частности, речь идёт об увеличении тюремных сроков в два раза и штрафов — в пять раз. Им также будет грозить конфискация имущества, полученного с помощью картельного сговора.

«178 статья УК РФ и сейчас позволяет ФАС возбуждать уголовные дела. Вопрос лишь в доказательной базе. У нас в законодательстве нет чёткого определения понятия «картель», и в очень многих случаях ФАС использует косвенные доказательства — в частности, равные цены. Но это частое явление на рынке. Половина рынка товаров широкого потребления: айфоны, гаджеты, автомобили, работает с фактически одинаковыми ценами. Может ли это быть картелем? Здесь нельзя однозначно говорить о первопричине — сговор это либо результат конкурентной борьбы», — считает общественный омбудсмен.

Он также подчеркнул, что в странах Евросоюза и США количество возбуждённых дел по «картелям» исчисляется десятками, а в России — тысячами при том, что количество сотрудников и бюджеты в отечественных органах меньше, чем в аналогичных ведомствах европейских стран.

По мнению Колесникова, есть несколько вопросов, которые вызывают обеспокоенность у бизнеса. Во-первых, конфискация имущества, что является избыточной мерой. Кроме того, увеличение сроков давности дел.

«Если сейчас они составляют три года, то по новым поправкам — до 10 лет. Больше, чем в Уголовном кодексе! Привлечение акционеров, генерального директора, топ-менеджеров и независимых членов совета директоров к ответственности за картель. При том, что они, по логике, могут не знать и не участвовать в сговорах», — отметил эксперт.

Колесников также добавил, что в странах Европы предпринимателей не привлекают к уголовной ответственности по вопросам антимонопольного регулирования. Там её заменяют на крупные административные штрафы.

«Мы считаем, что нужно двигаться в сторону административных штрафов по тем делам, которые не являются общественно-опасными», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловался на разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправки в закон «О защите конкуренции» (пятый антимонопольный пакет).

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