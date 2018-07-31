В Липецкой агломерации отремонтируют более 30 км региональных трасс

Липецк, , 16:34 — REGNUM В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Липецкой агломерации в 2018 году запланирован ремонт пяти участков автодорог общего пользования регионального значения протяженностью 30,34 км. Как сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на региональное управление дорог и транспорта, общая стоимость работ составляет 226,6 млн рублей.

Работы на разной стадии ведутся автотрассах общего пользования регионального значения «Липецк — Борисовка — прим. к автодороге Доброе — Мичуринск», «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка», «Красная Дубрава — Прибытково», «Телелюй — прим. к автодороге Красная Дубрава — Прибытково» и «Грязи — Коробовка».

Все работы планируется завершить к 20 октября.

«Обеспечение сохранности автодорог и безопасности дорожного движения — одно из важнейших направлений деятельности областных властей. Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые стоят перед Липецкой областью», — заявил глава региона Олег Королев.

Приоритетный проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги» продлится до 2025 года. В целом предполагается довести долю соответствующих нормативным требованиям дорог до 85%, снизить количество мест концентрации ДТП на 86%, а также значительно уменьшить перегруженность дорог в часы пик. В 2018 году завершается первый этап проекта, предусматривающий приведение дорог в нормативное состояние. На втором и третьем этапах в 2019—2025 годах будут выполняться капиталоемкие мероприятия — строительство и реконструкция автомобильных дорог и улично-дорожной сети.