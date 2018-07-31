Правила пенсионных отчислений внесут в правительство Казахстана до октября

Астана, , 16:27 — REGNUM Проект правил о пенсионных отчислениях будет внесен на рассмотрение правительства Казахстана в течение двух месяцев, сообщает 31 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на правительство республики.

Новые правила определят порядок, сроки уплаты пенсионных взносов и доходы, с которых будут высчитываться пенсионные отчисления. В настоящее время проект документа проходит проверку в заинтересованных государственных органах Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова заявила, что все пенсионные отчисления будут уплачиваться с заработанного гражданами дохода.

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