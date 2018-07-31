В Свердловской области откорректируют закон о компенсациях за капремонт

Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM В Свердловской области депутаты Законодательного собрания в осеннюю сессию рассмотрят поправки, касающиеся компенсации расходов на капитальный ремонт для инвалидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Изменения коснутся пенсионеров и инвалидов I и II групп. Те из них, кто достиг возраста 70 лет, получат компенсацию в размере 50%, а достигшие 80 лет получат из бюджета компенсацию за капитальный ремонт в полном объёме.

«По закону Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» отдельные категории граждан получают компенсацию с 1 июля 2016 года. Президент расширил категории получателей данной меры социальной поддержки, включив инвалидов I и II групп, достигших 70 и 80-летнего возраста», — сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума внесла изменения в Жилищный кодекс РФ. Соответствующий федеральный закон был принят в начале июля, а 29 июля он был подписан президентом России.

Отметим, что новый федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что в 2016 году в Свердловской области были приняты региональные законы о предоставлении льгот за капитальный ремонт отдельным категориям граждан. В частности, от уплаты взносов в фонд капремонта были освобождены дети-сироты, а отчисления за них выделяются из регионального бюджета.

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