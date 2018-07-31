Дмитрий Медведев озабочен балками Ямала

Салехард, , 16:26 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал одной из приоритетных задач для Ямала переселение жителей автономного округа из деревянных построек прошлого века, так называемых «бамовских домиков» или «балков». Сегодня, 31 июля, состоялась его встреча с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Надо продолжить обязательно все программы по ветхому жилью. Эта задача в любом случае должна быть решена», — заявил Дмитрий Медведев.

Глава ЯНАО констатировал, что быстровозводимые «деревяшки» строились сорок лет назад на скорую руку ради производства, ради ускорения работы газовых промыслов. Однако за последние семь лет комфортабельное жильё получили 22 тысячи ямальских семей.

Дмитрий Артюхов сообщил также, что окружное правительство ищет новые, эффективные механизмы улучшения жилищных условий населения — такие, как арендные дома, которые скоро появятся в Губкинском и Новом Уренгое.

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